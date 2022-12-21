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Лера Кудрявцева рассказала, как долго живет страсть в отношениях

По словам телеведущей, через некоторое время супруги становятся друзьями и партнёрами, а интимная жизнь отходит на второй план

21 декабря 2022, 13:43, Илья Звягинцев

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Известная российская телеведущая Лера Кудрявцева рассказала о том, как долго в отношениях живёт страсть. Её слова передаёт «МК».

По словам Кудрявцевой, страсть в отношениях живёт первые три года, а после этого пара становится друзьями и приятелями.

«Вы — друзья, приятели, близкие люди, родня. Но, как кролики, невозможно 10 лет! Такого не бывает просто! Страсть — это другое совсем!» — сказала телеведущая.

Она добавила, что не пытается вносить разнообразие в интимную жизнь, потому что считает это бессмысленным.

После десяти лет отношений, как считает ведущая, это не нужно.

Комментарии 5

  • Ну Лера Кудрявцева эксперт!
    21 декабря, Гость   Ответить
  • Женаты 19 лет, страсть ни куда не делась. Так что , Лера, эксперт из вас ни-ка-кой!
    21 декабря, Гость   Ответить
  • Прелюдии всё меньше длились * Поскольку уходила страсть * И постепенно сократились * До здрасть
    21 декабря, Гость   Ответить
  • Лера по себе судит. Но люди разные, у кого-то ни страсть, ни желание никуда не уходят.
    21 декабря, Гость   Ответить
  • Эту сексуально озабоченную старушку пора лечить от сексуального бешенства.
    22 декабря, Гость   Ответить
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