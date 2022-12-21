Лера Кудрявцева рассказала, как долго живет страсть в отношениях
По словам телеведущей, через некоторое время супруги становятся друзьями и партнёрами, а интимная жизнь отходит на второй план
21 декабря 2022, 13:43, Илья Звягинцев
Известная российская телеведущая Лера Кудрявцева рассказала о том, как долго в отношениях живёт страсть. Её слова передаёт «МК».
По словам Кудрявцевой, страсть в отношениях живёт первые три года, а после этого пара становится друзьями и приятелями.
«Вы — друзья, приятели, близкие люди, родня. Но, как кролики, невозможно 10 лет! Такого не бывает просто! Страсть — это другое совсем!» — сказала телеведущая.
Она добавила, что не пытается вносить разнообразие в интимную жизнь, потому что считает это бессмысленным.
После десяти лет отношений, как считает ведущая, это не нужно.
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