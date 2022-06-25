Little Big уехали из России

Российская группа Little Big выпустила антивоенный клип и покинула Россию. В аннотации к новому видео музыканты призвали остановить конфликт на Украине и войны во всём мире.

На сайте коллектива сообщается, что теперь он базируется в Лос-Анджелесе.

В 2020 году Little Big должны были выступить на Евровидении, но из-за пандемии конкурс отменили. В 2021-м коллектив от участия уже отказался.