Министр культуры РФ выразила соболезнования родным Инны Чуриковой

Народная артистка СССР скончалась на 80-м году жизни 14 января

14 января 2023, 20:43, ИА Амител

Инна Чурикова / Кадр из видео: телеканал "Культура" / YouTube

Министр культуры РФ Ольга Любимова выразила соболезнования родным и близким актрисы Инны Чуриковой, пишет РИА Новости.

"Яркая, невероятно талантливая и харизматичная, её многогранное творчество по праву завоевало непререкаемое признание среди коллег. Её уникальное мастерство и обаяние пленяло каждого, кто хоть раз видел её на сцене или на экране", – отметила министр.

Любимова назвала смерть Чуриковой невосполнимой утратой для миллионов людей, "которые искренне любили её творчество, для всей отечественной культуры".

Напомним, народная артистка СССР Инна Чурикова скончалась в субботу, 14 января, в возрасте 79 лет. По сообщениям СМИ, знаменитость умерла в Боткинской больнице от остановки сердца.