На Алтае стартовали съёмки телешоу «Фактор страха»

В Республике Алтай приступили к съёмкам шоу «Фактор страха», премьера которого состоится в новом сезоне на СТС, сообщается на сайте телеканала. Ведущим стал 43-летний Алексей Чадов.

Всего выйдет восемь выпусков, в каждом из которых звёздных участников ждут различные препятствия. Ни одно из 24 заданий не повторяется.

«Звёздам предстоит покорять бурные реки, падать в ледяную воду алтайских озёр, преодолевать огненные препятствия, пробовать коктейли из местных насекомых и проходить другие сложнейшие испытания», — рассказали в пресс-службе.

Алексей Чадов отметил, что и сам прошёл проверку на прочность — падение с 43-метровой высоты: «Страха не было, хотя «мне ближе стихии земли и воды, а не воздуха. Мне просто кажется, я своё отбоялся.

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин уже прокомментировал начало съёмок. Он выразил уверенность, что «участники проекта проникнутся неповторимым духом Алтая и поделятся своими впечатлениями о нашей республике, а зрители получат настоящее удовольствие от уникальной красоты Горного Алтая».