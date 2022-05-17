На российском ТВ начнут показывать иранские сериалы и фильмы

На российских телеканалах в ближайшее время начнут показывать фильмы и сериалы иранского производства. Об этом заявил глава культурного представительства при посольстве Масуда Ахмадванда, пишет РИА Новости.

«Это простые, но интересные и жизненные темы. Великолепная игра актёров, богатые костюмы, хорошие режиссёрские работы, интересные сюжеты — всё это обязательно понравится российскому зрителю», — заявил Ахмадванд.

Напомним, ранее в ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) заявили, что половина российских кинотеатров оказалась под угрозой закрытия из-за отсутствия репертуара. Так, за время пандемии коронавирусной инфекции падение отечественного кинорынка составило 26,6% по сборам и 33,6% по посещаемости. Отдельно в сообщении подчеркнули, что события на Украине и санкции «драматическим образом изменили индустрию российского кинопроката».