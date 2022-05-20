Николай Басков объявил о создании ассоциации, которая выступит против отмены русской культуры
Участвовать в организации будут Григорий Лепс, Лариса Долина, Надежда Бабкина, Олег Газманов и Александр Маршал
Певец Николай Басков объявил о создании ассоциации, которая будет выступать против отмены русской культуры. Об этом сообщает ТАСС.
Помимо Баскова, участвовать в ней будут Григорий Лепс, Лариса Долина, Надежда Бабкина, Олег Газманов и Александр Маршал.
По словам Баскова, который будет возглавлять эту организацию, идея возникла из-за постоянных сообщений об «отмене» российских артистов за рубежом.
«Всё это по признаку национальности. Разве это не нацизм в чистом виде? В такой ситуации единственная возможность противостоять — объединение», — заявил певец.
Певцы будут развивать патриотическое направление, исполнительство песен на русском языке, а также займутся поддержкой молодых артистов.