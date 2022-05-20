Николай Басков объявил о создании ассоциации, которая выступит против отмены русской культуры

Певец Николай Басков объявил о создании ассоциации, которая будет выступать против отмены русской культуры. Об этом сообщает ТАСС.

Помимо Баскова, участвовать в ней будут Григорий Лепс, Лариса Долина, Надежда Бабкина, Олег Газманов и Александр Маршал.

По словам Баскова, который будет возглавлять эту организацию, идея возникла из-за постоянных сообщений об «отмене» российских артистов за рубежом.

«Всё это по признаку национальности. Разве это не нацизм в чистом виде? В такой ситуации единственная возможность противостоять — объединение», — заявил певец.

Певцы будут развивать патриотическое направление, исполнительство песен на русском языке, а также займутся поддержкой молодых артистов.