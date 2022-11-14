Новосибирцы заподозрили детский спектакль в пропаганде ЛГБТ

Жители Новосибирска возмутились детским спектаклем «Принцесса и Людоед», который показывают в «Первом театре». Горожане недовольны тем, что в одном из эпизодов спектакля на сцене появляется усатый мужчина в платье, пишет NGS.

По словам режиссёра, доносы на постановку стали писать сразу после первых показов, а сейчас собирают этическую комиссию, которая будет решать, есть ли в спектакле пропаганда ЛГБТ.

Премьера спектакля «Принцесса и Людоед» состоялась в Новосибирске в конце октября. В нём играют четыре актёра — два главных и их клоны, которые исполняют всевозможных персонажей.