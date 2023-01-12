НОВОСТИКультура

Очередь от входа в кинотеатр: первый показ "Аватара 2" в Барнауле вызвал ажиотаж

Билеты  распродаются очень быстро и найти хорошее место на завтрашние показы уже сложно

12 января 2023, 20:50, ИА Амител

Первый вечерний сеанс второй части "Аватара" в ТРЦ "Арена" собрал огромную очередь из желающих увидеть фильм. Билеты  распродаются очень быстро и найти хорошее место на завтрашние показы уже сложно. Фотокорреспондент amic.ru побывала в зале ожидания и запечатлела, какой ажиотаж вызвал показ голливудского блокбастера.

Напомним, что "Аватар" в Барнауле и Бийске начали показывать с 12 января. Отметим, что на официальном сайте "Киномира" сеансы не указаны, их можно посмотреть только в группе "Тот самый фильм" во "ВКонтакте".

 

Комментарии 14

  • лошпеты которым денег не жаль. пару недель назад качнул, на 65 дюймах дома посмотрел. по сравнению с первой частью почти отстой... сюжет начали высасывать из не скажу откуда...
    12 января, Гость   Ответить
  • Теперь у нас как в СССР появился дефицит и очереди.
    12 января, Гость   Ответить
  • лошпеты которым денег не жаль. пару недель назад качнул, на 65 дюймах ---- самоутвердился, садись 5
    12 января, Гость   Ответить
  • самоутвердился------- зачем самоутвердился? констатировал факт. первая часть намного лучше. на вторую часть даже 300-500 рублей тратить жалко. это как на каждую часть ёлок ходить в кинотеатр. билет с каждым годом дороже, а впечатление от просмотра всё хуже.
    12 января, Гость   Ответить
  • зачем самоутвердился?----именно самоутвердился. Так по-подленьки, в недосягаемости. Хватило бы духу людям в очереди в лицо сказать это? Относительно недавно один комментатор доказывал, что стрижка тоже необоснованные деньги - можно дома самому забацать. Вот такая ваша порода, жалельщиков 300-500 рублей
    13 января, Гость   Ответить
  • ты предлагаешь ехать в оппу столицы мира, чтобы сказать недалеким, что они недалекие? на каких таблетках сидишь? насчет стрижки не согласен. дома можно стричься только если прическа под ноль. p.s. ты на каждые елки в кино ходил?
    13 января, Гость   Ответить
  • лошпеты которым денег не жаль. пару недель назад качнул, на 65 ---- Да потому что ты нищеброд, так и скажи.
    13 января, Гость   Ответить
  • Да потому что ты нищеброд, так и скажи. -------- лошпет, через спиритическое блюдечко обратись к Кампраду и скажи ему, что он нищеброд.
    13 января, Гость   Ответить
  • странные вы люди. лошпеты - конечно, не стоило говорить. но фильм и правда - так себе (если не сказать хуже). только виды океана... но три часа. если в первой по сути собственный мир придуман, новый для нас, 3d сцены, полеты. 2-я - чисто коммерческий продукт. вот и не стоит просто идти и отдавать деньги.
    13 января, Гость   Ответить
  • Лошпет, а тебе не кажется, что восприятие кино сугубо индивидуально? А кто-то девушку на свидание повел. Мне вот фильмы со спец.эффектами в кино все же больше смотреть нравится. И вот на мой взгляд, лошпет это ты. Сидел как сыч один экранку смотрел. При таких вводных любой фильм бэээ. Мне и первый аватар не зашёл, на второй тем более не пойду. Но это не повод людей оскорблять. Хотя такому лошпету как ты отсутствие воспитания многое прощает
    13 января, Гость   Ответить
  • "Мне и первый аватар не зашёл" --- Гость, вмешаюсь и соглашусь. Мне тоже и первый-то аватар не понравился, никих новых идей, вообще ничего нового, разве что виды красивые. Но люди идут может быть с друзьями, компанией, может с парой. Не за идеями они идут, а чтобы отдохнуть, приятно провести время. Так же могли в парк сходить, но погода вот не особо.
    13 января, Гость   Ответить
  • ость, вмешаюсь и соглашусь. Мне тоже и первый-то аватар не понравился ---- Криминальное чтиво или Бандитский петербург смотрите?
    13 января, Гость   Ответить
  • На чебурашку идите
    13 января, Гость   Ответить
  • На чебурашку идите - Не говорите что мне делать и я не скажу куда вам идти! Сами вы идите на своего Чебуратора
    13 января, Гость   Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров