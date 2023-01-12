Очередь от входа в кинотеатр: первый показ "Аватара 2" в Барнауле вызвал ажиотаж

Билеты распродаются очень быстро и найти хорошее место на завтрашние показы уже сложно

12 января 2023, 20:50, ИА Амител































Первый вечерний сеанс второй части "Аватара" в ТРЦ "Арена" собрал огромную очередь из желающих увидеть фильм. Билеты распродаются очень быстро и найти хорошее место на завтрашние показы уже сложно. Фотокорреспондент amic.ru побывала в зале ожидания и запечатлела, какой ажиотаж вызвал показ голливудского блокбастера.

Напомним, что "Аватар" в Барнауле и Бийске начали показывать с 12 января. Отметим, что на официальном сайте "Киномира" сеансы не указаны, их можно посмотреть только в группе "Тот самый фильм" во "ВКонтакте".