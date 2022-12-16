Около 60 млн рублей потратили на Алтае в 2022 году на покупку билетов по «Пушкинской карте»

Жители Алтайского края приобрели около 155 тысяч билетов в культурные учреждения по «Пушкинской карте», сообщает Министерство культуры региона.

Оформить «Пушкинскую карту» и посещать культурные мероприятия за государственный счёт могут все граждане России в возрасте от 14 до 22 лет включительно. По данным ведомства, в Алтайском крае 43% жителей этого возраста уже получили «Пушкинскую карту». С её помощью, по данным на 9 декабря, куплено более 155 тысяч билетов на сумму почти 60 млн рублей.



На сегодняшний день в проекте принимают участие 68 учреждений — театры, музеи, концертные организации, частные компании. А с декабря участниками «Пушкинской карты» стали пять библиотек региона — в Барнауле, Новоалтайске, Бийске, Славгороде и Рубцовске.

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Культура Пять тысяч рублей в подарок. Куда можно потратить деньги с "Пушкинской карты" в 2022 году

«Пушкинская карта» — всероссийский социальный проект, который стартовал в сентябре 2021 года. Его цель — повышение культурного воспитания молодёжи и популяризация культурного наследия. На карту государство перечисляет деньги — в 2021 году это было три тысячи рублей, а с января 2022 года лимит увеличили до пяти тысяч. Этими средствами можно рассчитаться при покупке билетов в театры, музеи, а теперь ещё и в кинотеатры, которые подключены к программе. Карта действует по всей стране. То есть ею можно оплатить билеты в театр как в Барнауле, так и в Москве или Санкт-Петербурге.