Передвижная инсталляция «Поезд Победы» впервые доберётся до Барнаула

В 2023 году создатели поезда-музея отдадут дань памяти событиям 1943 года

06 января 2023, 22:25, ИА Амител

Фрагмент экспозиции «Поезда Победы»/ Фото: amic.ru

Иммерсивный историко-просветительский музей «Поезд Победы» , который размещён в движущемся составе поезда, впервые доберётся до Барнаула в 2023 году. Об этом сообщает ТАСС.

Кроме Барнаула, новыми пунктами маршрута поезда станут более 30 городов, в том числе Абакан, Ессентуки, Краснодар, Челябинск, Находка и другие. В 2023 году создатели музея-поезда отдадут дань памяти событиям 1943 года, а именно битве под Сталинградом, блокаде Ленинграда и битве на Курской дуге.

Своё путешествие по стране в 2023 году поезд начал с Санкт-Петербурга. Сейчас он стоит на Витебском вокзале.

Напомним, что проект был запущен в 2020 году к 75-летию Победы в ВОВ. Это инсталляция, размещённая в составе поезда. Она передаёт образы военных лет через визуальное искусство и интерактивные форматы.