Песни Пугачевой и Меладзе сняли с российских радиостанций

Композиции Аллы Пугачёвой, Валерия Меладзе, а также песни, написанные композитором Константином Меладзе, пропали из плейлистов российских радиостанций. Как сообщает Solenka.info, редактор одной из московских радиостанций утверждает, что решение было принято после критики знаменитостями спецоперации на Украине.

Напомним, что первым против действий Москвы на Украине выступил Валерий Меладзе. Позднее в Сети стала распространяться информация, что он покинул Россию и перебрался в Латвию. Его брат, Константин Меладзе, почти полностью пропал с медийного пространства и никак не комментирует происходящее — такой подход восприняли как поддержку Украины.

Константин писал песни для группы «ВИА Гра», Ани Лорак и ещё порядка 10 групп, которые теперь якобы не пускают в эфир.

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Пугачёва и её супруг Максим Галкин (признан Минюстом иноагентом) после начала спецоперации уехали из России вместе с детьми. Позднее Примадонна вернулась, а потом снова покинула страну. 4 октября она обратилась к публике и заявила, что счастлива от того, что её ненавидят люди, которых она «всегда терпеть не могла».