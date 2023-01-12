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Поддержавший Украину Меладзе собирается выступить весной в Барнауле

Концерт певца запланирован в "Титов-Арене"

12 января 2023, 23:35, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Эстрадный певец Валерий Меладзе, который сказал слова в поддержку Украины, собирается выступить в Барнауле весной 2023 года. Об этом сообщает "Слово и Дело"

Так, исполнитель прибудет в Барнаул 29 апреля, чтобы выступить в "Титов-Арене". Билеты на соответствующее мероприятие уже появились в продаже на сайте "Афиша.ру" и в других онлайн-кассах — в некоторых секторах билеты уже раскупают. Их стоимость начинается от 2 тысяч рублей за дальние места и достигает 3,8 тысячи рублей — за ближние.

Напомним, что недавно на новогоднем корпоративе в Дубае Меладзе продолжил фразу «Слава Украине», которую ему сказал один из посетителей частной вечеринки — соответствующее видео распространилось на новогодних праздниках. Позднее сам артист прокомментировал скандал, заявив, что не хотел кому-либо угодить, а сам «мечтает лишь об установлении согласия между близкими народами» и «готов отдать ради этого все силы».

Комментарии 44

  • Неужели еще и билеты на него будут рокупать?
    13 января, Гость   Ответить
  • Гость, Успевай, а то не попадёшь
    13 января, Гость   Ответить
  • Будут, если концерт не запретят. У Меладзе много фанатов. Адекватные люди редко приравнивают творчество к политическим взглядам.
    13 января, Гость   Ответить
  • После всего им сказанного… Те, кто купит билеты на его концерт - мрази конченные.
    13 января, Гость   Ответить
  • Не понимаю людей, которые планируют пойти на концерт этого ублюдка. Но еще больше не понимаю организаторов концерта. Неужели настолько плевать на собственных земляков в зоне СВО? Или разделяют позиции "оппозиции"....
    13 января, Гость   Ответить
  • Как-то давненько, в пору его популярности, Меладзе гастролировал в Барнауле. Знакомая ( у неё музыкальное образование) ходила на концерт. Вернулась с двойственным ощущением. Некоторые песни звучали под фонограмму, их исполнение было привычным. А вот где Меладзе пытался петь вживую, там он не попадал ни в одну ноту. Вспомнилась история с Евровидением. Когда Меладзе хотели отправить на конкурс. Но якобы из-за его болезни заменили на Пугачеву. Скорее всего, болезнь хроническая, называется «медведь наступил на ухо», а на Евровидении надо петь вживую. Похоже, весной желающие смогут насладиться фонограммой певца, начиная от 2тр и выше.
    13 января, Гость   Ответить
  • на кассах.ру продажи приостановлены. не полюбуется либерастня своим кумиром.
    13 января, Гость   Ответить
  • Гость, хозяев титов-арены наказать
    13 января, Гость   Ответить
  • в Новосибирске отменили его концерты, похоже у нас просто забыли это сделать
    13 января, Гость   Ответить
  • уже появились в продаже --- может мошенники?
    13 января, Гость   Ответить
  • Поддержавший Украину Меладзе --- вот это у нас свобода
    13 января, Гость   Ответить
  • Интересно если какой-нибудь дед, у которого сына бандеровцы убили, сможет пронести травмат и на концерте прострелит Меладзе ногу, есть у деда шанс на санкционированные митинги в его поддержку?
    13 января, Гость   Ответить
  • вот это у нас свобода **** А ты в хохляндии сейчас поддержи Россию - сразу уедешь на зону лет на 5
    13 января, Гость   Ответить
  • А ты в хохляндии сейчас поддержи Россию - сразу уедешь на зону лет на 5 ----- А хорошо ли что у нас такая свобода?
    13 января, Гость   Ответить
  • Нужен пастух на сезон, как поет не важно..
    13 января, Гость   Ответить
  • Те, кто купит билеты на его концерт - мрази конченные. ----- Вот он уровень интеллектуального развития электората Путина.
    13 января, Гость   Ответить
  • Человек человеку волк.
    13 января, Гость   Ответить
  • А ты в хохляндии сейчас поддержи Россию - сразу уедешь на зону лет на 5 ---- Хочешь сказать мы должны брать с них пример, у нас должно быть так же, как во всех тоталитарных странах, зачем нам отличатся.
    13 января, Гость   Ответить
  • После всего им сказанного… Те, кто купит билеты на его концерт - мрази конченные.===========Пускай едит на Украину со своим выводком....И братца -кролика заберет с собой .....
    13 января, Гость   Ответить
  • Неужели еще и билеты на него будут рокупать? ---- Вы реально думаете, что вся страна поддерживает Путина и кучку его друзей купающихся в миллиардах.
    13 января, Гость   Ответить
  • После всего им сказанного… Те, кто купит билеты на его концерт - мрази конченные.======Миллион раз поддерживаю.
    13 января, Гость   Ответить
  • - Вы реально думаете, что вся страна поддерживает Путина - многие именно так и думают и не понимают что не все так делают
    13 января, Гость   Ответить
  • Вы реально думаете, что вся страна поддерживает Путина ---- не все поддерживают начатую Путиным утилизацию бандеровцев
    13 января, Гость   Ответить
  • многие именно так и думают --- никто так не думает, все понимают, что в России есть, кто за бандеровцев
    13 января, Гость   Ответить
  • Вопрос не в том, есть ли в России те, кто за бандеровцев, а в том, хорошо ли что они могут это делать свободно без юридических последствий?
    13 января, Гость   Ответить
  • никто так не думает, все понимают, - ну коль понимают зачем истерить?
    13 января, Гость   Ответить
  • Не нужно эту продажную пробандеровскую тварь вообще пускать в Россию. Пусть блеет на своем любимом Западе, только он там там никому не нужен.
    13 января, Гость   Ответить
  • ну коль понимают зачем истерить? --- конечно надо без истерик разобраться, можно ли в России поддерживать бандеровцев свободно без юридических последствий? Если можно, то это немного странно, но для свободолюбивых граждан даже приятно
    13 января, Гость   Ответить
  • Гость, про его концерт в былые времена - точно, тоже ходил туда с девушкой. Он там такого петуха давал, когда петь пытался не под фанеру - уши вяли. Певец то липовый оказался.
    13 января, Гость   Ответить
  • никто так не думает, все понимают, что в России есть, кто за бандеровцев --- Нет, есть те кто за процветание России и его народа,а есть те кто за обогащение друзей Путина. Все войны в истории человечества из-за ресурсов, а вот эту чушь про бандеровцев оставьте себе, через 10 лет не кто про них даже не вспомнит.
    13 января, Гость   Ответить
  • Если на концерт Меладзе собрать родственников погибших от рук бандеровцев, они крикнет им что он за бандеровцев?
    13 января, Гость   Ответить
  • есть те кто за процветание России и его народа-------- белые пришли - грабют, красные пришли, тоже понимаешь грабить начали (с) ваши кумиры о всеобщем процветании еще долго вам в уши дуть будут, надеясь дорваться до кормушки
    13 января, Гость   Ответить
  • никто так не думает, все понимают, что в России есть, кто за бандеровцев --- Нет, есть те кто за процветание России и его народа,а есть те кто за обогащение друзей Путина. Все войны в истории человечества из-за ресурсов, а вот эту чушь про бандеровцев оставьте себе, через 10 лет не кто про них даже не вспомнит.===================Гость, ты дурак! До сих пор так и не понял, кто, с кем и за что воюет
    13 января, Гость   Ответить
  • ваши кумиры о всеобщем процветании еще долго вам в уши дуть будут, надеясь дорваться до кормушки ----- достаточно посмотреть их статистику, чтобы понять что происходит со страной с этими кумирами.
    13 января, Гость   Ответить
  • Гость, ты дурак! До сих пор так и не понял, кто, с кем и за что воюет --- Хорошо хоть тебе рассказали по телеку, а то я за тебя переживал, вдруг не узнаешь.)
    13 января, Гость   Ответить
  • А ты в хохляндии сейчас поддержи Россию - сразу уедешь на зону лет на 5 ---------------Наивный юноша, в Одессе один человек вывесил на балконе русский флаг, хохлы дали ему 15 лет тюрьмы.
    13 января, Гость   Ответить
  • Зомбированных все больше.
    13 января, Гость   Ответить
  • гнать его отсюда,еще и билеты кто-то покупал!
    13 января, Гость   Ответить
  • Гость, Прямо в точку
    13 января, Гость   Ответить
  • кто за билетами последний
    13 января, Гость   Ответить
  • за мной вот та тетка в нутриевой шапке занимала за ней будите
    13 января, Гость   Ответить
  • Да дураки это надолго в России если не навсегда. До какой же низости самооценки и чести и достоинства мы опустились что на оскорбление страны и народа а значит и каждого из нас мы отвечаем не бойкотом и общественным презрением, а готовностью кормить подобных оно с чужим двойным гражданством, посещая их не надлежащего качества товар за который платим им большие деньги хотя их место давно на свалке.
    14 января, Гость   Ответить
  • Новосиб отменил, молодцы… посмотрим как Барнаул отреагирует…
    16 января, Гость   Ответить
  • Не, я знал, что в родном городе есть мрази. Но чтобы в таком количестве, да ещё и пишущие про себя… Не думал. Вы, бандерлоги, лучше улепытавйте отсюда. А то у вас горб один, и поломанный он вам лучше жизнь не сделает. Люто презираю вас.
    16 января, Гость   Ответить
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