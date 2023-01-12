Поддержавший Украину Меладзе собирается выступить весной в Барнауле

Концерт певца запланирован в "Титов-Арене"

12 января 2023, 23:35, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Эстрадный певец Валерий Меладзе, который сказал слова в поддержку Украины, собирается выступить в Барнауле весной 2023 года. Об этом сообщает "Слово и Дело".

Так, исполнитель прибудет в Барнаул 29 апреля, чтобы выступить в "Титов-Арене". Билеты на соответствующее мероприятие уже появились в продаже на сайте "Афиша.ру" и в других онлайн-кассах — в некоторых секторах билеты уже раскупают. Их стоимость начинается от 2 тысяч рублей за дальние места и достигает 3,8 тысячи рублей — за ближние.

Напомним, что недавно на новогоднем корпоративе в Дубае Меладзе продолжил фразу «Слава Украине», которую ему сказал один из посетителей частной вечеринки — соответствующее видео распространилось на новогодних праздниках. Позднее сам артист прокомментировал скандал, заявив, что не хотел кому-либо угодить, а сам «мечтает лишь об установлении согласия между близкими народами» и «готов отдать ради этого все силы».