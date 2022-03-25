Алтайский Пухляш из Little Big стал новым ведущим телеканала «Муз ТВ»

Пухляш из Little Big, уроженец города Заринска Алтайского края Дмитрий Красилов, стал новым ведущим телеканала «Муз ТВ». Об этом сообщает «Вечерний Барнаул».

«В роли ведущего чарта я впервые, и мне очень сильно понравилось не только тусоваться под треки, да-да прямо в кадре, но и объявлять их! Это тоже своего рода мастерство, которым должен обладать профессиональный в этой индустрии человек. Для меня это очень ответственно», — прокомментировал своё назначение Красилов.

Он будет вести на телеканале «Муз ТВ» музыкальную программу чарт «Яндекс. Музыки». В эфире «Муз ТВ» её можно будет смотреть по воскресеньям в 16:00.