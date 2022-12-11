Пухляш Красилов назвал Алтай своим «местом силы»

Бывший танцор группы Little Big Дмитрий Красилов рассказал о том, какое место в России является для него самым любимым. Этим он поделился с журналистами на премии «Золотой Граммофон».

Пухляш начал познавать страну во время съёмок проекта для телеканала «Муз-ТВ». При этом одно место, как оказалось, нравится ему очень давно.

«Больше всего люблю Алтай. Раньше я думал, что люблю Алтай, потому что сам оттуда, — это моё место силы, которое меня заряжает», — цитирует Красилова РИА ФАН.

Он добавил, что даже туристы из других стран заявляют, что приезжают на Алтай, чтобы зарядиться силой.