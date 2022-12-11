Пухляш Красилов назвал Алтай своим «местом силы»
Раньше, по словам молодого человека, он думал, что любит Алтай, потому что родился здесь
11 декабря 2022, 10:45, Илья Звягинцев
Бывший танцор группы Little Big Дмитрий Красилов рассказал о том, какое место в России является для него самым любимым. Этим он поделился с журналистами на премии «Золотой Граммофон».
Пухляш начал познавать страну во время съёмок проекта для телеканала «Муз-ТВ». При этом одно место, как оказалось, нравится ему очень давно.
«Больше всего люблю Алтай. Раньше я думал, что люблю Алтай, потому что сам оттуда, — это моё место силы, которое меня заряжает», — цитирует Красилова РИА ФАН.
Он добавил, что даже туристы из других стран заявляют, что приезжают на Алтай, чтобы зарядиться силой.
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