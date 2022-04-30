Путин поздравил Киркорова с 55-летием

Президент России Владимир Путин поздравил народного артиста РФ Филиппа Киркорова с 55-летием, сообщается на сайте «Кремля».

«Уважаемый Филипп Бедросович! Поздравляю Вас с днём рождения! Вы добились успеха как продюсер, композитор, актёр, но поистине всенародную популярность заслужили как талантливый эстрадный артист, исполнитель замечательных песен», — говорится в поздравлении.

Глава государства добавил, что поклонники Киркорова в России и за границей ценят его «за прекрасные вокальные данные, неповторимую манеру исполнения и преданность своей аудитории».

Напоследок Путин пожелал исполнителю здоровья, вдохновения и покорения новых творческих высот.

Ранее Киркоров пришёл в восторг от алтайских тёлок и снял их на трассе.