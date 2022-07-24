Российский актер Олег Алмазов признался в любви жителям Алтая

Российский актер театра и кино Олег Алмазов признался, что влюбился в природу Алтая и людей, живущих в крае. Об этом он заявил 23 июля в Сростках на фестивале «Шукшинские дни на Алтае», сообщает пресс-служба регионального правительства.

«Я совершенно влюбился в природу Алтая, в людей, которые здесь. Мы в мегаполисах — в Москве, Санкт-Петербурге, городах-миллионниках — правда, другие. Вы чище, светлее, простите мне это слово, но по моей системе ценностей даже лучше. Мне очень бы хотелось, чтобы мы, живя в этих городах, умели скидывать все маски, в которых ходим 90% своей жизни. Очень хочу, чтобы мы были чуть добрее, чуть светлее, чуть открытее, как вы. Я этому хочу у вас научиться», — сказал он на сцене фестиваля.

Олег Алмазов родился в 1972 году в Ленинграде. Снимался в фильмах «Время собирать камни», «Обратная сторона луны», «Иллюзия счастья» и других.

«Шукшинские дни на Алтае» проходили с 19 по 23 июля. В рамках фестиваля в регионе побывали звезды российского кино и литературы.