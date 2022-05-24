Розенбаум и Долина выступят на концерте в Алтайском крае

Министр культуры Алтайского края Елена Безрукова рассказала о праздничной программе к 90-летнему юбилею поэта Роберта Рождественского. Празднование продлится несколько дней, а мероприятия посетят родственники деятеля культуры.

23 июня состоятся творческие вечера с поэтами — гостями фестиваля, а в филармонии пройдёт концерт «Музыкально-поэтический диалог: Роберт Рождественский — Марина Цветаева».

24 июня в театре драмы состоится концертная программа «И эта песня в мире эхом отзовётся», участие в которой примет дочь Роберта Рождественского, Екатерина.

25 июня программа фестиваля продолжится в Косихе, а завершит его праздничный концерт, на котором выступят Александр Розенбаум и Лариса Долина.