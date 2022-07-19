С хлебом и солью. Как в Барнауле стартовали «Шукшинские дни на Алтае»

Фото: Екатерина Смолихина

19 июля в Алтайском крае стартовал XXIV Всероссийский фестиваль «Шукшинские дни на Алтае». Впервые за три года с начала пандемии коронавируса главное культурное событие региона пройдет с концертами, красной ковровой дорожкой и гуляньями. На Алтай приехали звезды российского кино и литературы: актеры, режиссеры, критики и писатели.

По традиции фестиваль начался у барнаульского памятника Василию Макаровичу на аллеи имени Шукшина. В церемонии открытия приняли участие председатель Барнаульской городской Думы Галина Буевич, президент Гильдии кинодраматургов Союза кинематографистов России Алексей Алешковский, поэт Алексей Пурин, прозаик Василий Авченко, артисты театра и кино Иван Кокорин, Закария Аль — Язиди, Мария Бурляева, а также известная актриса театра и кино Олеся Судзиловская. Гостей встречали хлебом и солью. Для них, а также других зрителей, выступили с номерами лучшие творческие коллективы города.

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Культура Кино, артисты и Пикет. Что посмотреть на Шукшинских днях на Алтае и какие звезды приехали?

Председатель Барнаульской городской Думы Галина Буевич пожелала всем участникам «Шукшинских дней на Алтае» хорошего фестиваля.

«Меняется время, жизнь, облик наших городов и сел, но не меняется ваша душа — любящая, трепетная, страстная. Для нас Шукшинские дни на Алтае — праздник всегда желанный, и каждый черпает в нем свое. Мы с вами всегда помним и чтим своих земляков. Я хочу пожелать вам радости в эти фестивальные дни. А еще, чтоб наша жизнь шла по тем законам, о которых говорил Василий Макарович. Эти законы правильные и человечные, и по ним жить легко. Пусть у каждого из вас будет жизненная опора, о которой говорил наш знаменитый земляк. Праздник „Шукшинские дни на Алтае“ для нас очень желанный. Каждый в нем черпает что-то свое. Кто-то приходит сюда для того, чтобы вдохнуть дух народа, а кто-то чтобы увидеть наши лучшие творческие коллективы. А кто-то берет с собой книгу Василия Шукшина и вновь прочитает знакомые для себя строки», — отметила Галина Буевич.

Известная актриса театра и кино Олеся Судзиловская поблагодарила организаторов фестиваля за приглашение и отметила, что приезд на Алтай — большая честь для нее. Вместе с семьей Судзиловская уже побывала в селе Сростки, где они посетили музей Шукшина и школу, где учился знаменитый писатель и режиссер.

«Спасибо вам за ваши характеры, за то, что при всем дружелюбии, внимательности и радушии в вас чувствуется стержень. Если ты открыт, алтайское сердце для тебя открыто полностью со всеми своими видами, землями, красотой природы и характера. Спасибо вам большое за это. Василий Макарович однажды сказал: „Я воинственно берегу свою нежность. А как же больше?“ И в нас, сегодняшних, есть это долготерпение, давайте с честью нести гордое звание россиянина», — отметила Олеся Судзиловская.

Сегодня в 18:30 у краевого театра драмы состоится открытие кинофестиваля. Гости Барнаула — писатели, актеры, режиссеры, продюсеры, жюри — пройдут по красной дорожке. В этот же день начнутся литературные встречи на площадках библиотеки имени Шишкова и конкурсный показ фильмов.



Завершится фестиваль 23 июля в селе Сростки на горе Пикет. В заключительной части программы для зрителей выступит группа Варвары Визбор.