Сергей Шнуров приехал на Алтай и ответил на вопросы школьников о музыке, политике и первой любви

Музыкант признался, что частенько наведывается в регион, но инкогнито

15 сентября 2022, 07:55, Никита Черников

Музыкант Сергей Шнуров прибыл в Республику Алтай. Как сообщает Telegram-канал «Алтай: главные новости», 14 сентября лидер рок-группы «Ленинград» встретился с лицеистами в Горно-Алтайске, а также пообщался по телемосту с учениками усть-коксинской школы.

Во время визита Шнуров отвечал на вопросы учеников о музыке, политике, хобби, литературе, первой любви в школе и жизненных приоритетах. Музыкант признался, что тайно наведывается на Алтай по нескольку раз в год, а напоследок Шнуров призвал ребят инвестировать в себя и в свои знания.

«Всё остальное могут украсть, отнять, но собственная голова всегда останется при вас», — сказал он.

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Отмечается, что встреча состоялась по инициативе сенатора Владимира Полетаева, который недавно стал наставником у 11-классников горно-алтайских лицеев № 1 и № 6, а также усть-коксинской школы. В дальнейшем к учащимся он планирует пригласить ещё нескольких известных личностей.

В мае 2022 года Сергей Шнуров в интервью Татьяне Толстой рассказал, что побывал в Алтайском крае, где подстрелил кабана, тетерева, бобра и ранил медведя.

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