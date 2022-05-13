Шнуров похвастался, что подстрелил кабана и ранил медведя в Алтайском крае

Российский музыкант Сергей Шнуров побывал в Алтайском крае, где подстрелил кабана, тетерева, бобра и ранил медведя. Об этом лидер рок-группы «Ленинград» рассказал в интервью Татьяне Толстой на YouTube-канале «Белый шум».

По словам Шнурова, он полюбил охоту после ухода из социальных сетей: всё освободившееся от них время он решил тратить на новое хобби, которое, в отличие от интернета, «требует интеллектуальных усилий».

«Я прилетел из Алтайского края. <...> Подстрелил кабана, тетерева, бобра. Медведь ушёл. Медведь был очень большой, но он меня перехитрил. Он был умнее в тот момент меня, но я нисколько не жалею, что он ушёл», — сказал певец.

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Музыкант добавил, что два дня потом пытался выследить косолапого, но тот «понял, что лучше не высовываться». Шнуров полагает, что ему удалось ранить зверя, так как он «встал на дыбы, зарычал, всё было по-настоящему».

Ранее Шнуров предрёк России всплеск протестов, бандитизма и развал. Он заявлял, что скорость ухудшения обстановки в стране зависит от «бойкости людей» и напрямую будет связана с сокращением доступности алкоголя.