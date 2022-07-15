«Шукшинские дни на Алтае − 2022» пройдут в очном формате

Фестиваль «Шукшинские дни на Алтае» в 2022 году проведут в очном формате, сообщила министр культуры Алтайского края Елена Безрукова в прямом эфире в аккаунте ЦУР.

Мероприятие пройдет с 19 по 23 июля не только на родине писателя в Сростках, но и в Барнауле, Бийске, Новоалтайске, Ребрихе, Калманке и других населенных пунктах.

Открытие состоится 19 июля в 13:00 у памятника Шукшину в Барнауле.

В этот же день, в 14:00, запланирована встреча с писателем Анной Матвеевой в «Книжном мире», а в 18:30 у Театра драмы будет «Красная дорожка» — по ней пройдут почетные гости XXIV Всероссийского Шукшинского кинофестиваля. Вечерами 19 и 20 июля на улице перед театром будут показывать короткометражки.

С полной программой фестиваля можно ознакомиться на сайте регионального Минкульта.