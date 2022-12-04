Сорвавший концерт Григорий Лепс объяснил поклонникам свое поведение
По словам артиста, причиной, по которой он ругался со зрителями и швырнул микрофон, стало недомогание
4 декабря 2022, 15:19, Илья Звягинцев
Известный российский певец Григорий Лепс объяснил свое вызывающее поведение на концерте в Санкт-Петербурге. Пост с пояснением он опубликовал в телеграм-канале.
Во время концерта Лепс грубо общался с аудиторией, использовал матерные слова и швырнул микрофон на сцену.
Концертный директор Лепса заявил, что певец так повел себя из-за проблем со здоровьем.
«Непростой вчера был концерт. Не все прошло по плану, многое не удалось, приболел...», — написал позднее сам Лепс.
Он поблагодарил поклонников за поддержку, а также пообещал, что они еще споют вместе.
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