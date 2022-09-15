«Состояние агонии»: владелец «Киномира» рассказал о судьбе кинотеатров без западных блокбастеров

Российские кинотеатры будут вынуждены закрываться из-за отсутствия голливудского контента. Посещаемость алтайских залов с начала февраля упала примерно на 90%. Чтобы не допустить закрытия сетей, нужна помощь правительства страны. Об этом в интервью проекту «Образ будущего» на YouTube рассказал соучредитель компании «Киномир» Андрей Степурко.

«Залы практически пустые. Состояние агонии у кинотеатров. Те, кто рачительно вёл бизнес, имеют жировую подушку, которая позволяет выжить. У тех, у кого её нет, бизнес уже рухнул. Всё это приведёт к массовому закрытию залов. Мы живём во время, когда очень важен командный подход. Мы выживем, если кинотеатрам будут давать скидки за аренду помещений. Если каждый будет тянуть одеяло на себя, то шансов выжить не будет ни у кого», — отметил предприниматель.

По словам Андрея Степурко, за годы существования сети у «Киномира» появилась большая аудитория зрителей, которая сейчас из-за отсутствия западных фильмов перестала ходить в кино. При этом государство, по мнению бизнесмена, не спешит помогать крупным сетям. Приходится договариваться с арендаторами, которые предоставляют скидки кинотеатрам за аренду помещений. Степурко выразил надежду, что правительство РФ не оставит сети в беде и выделит субсидии, чтобы пережить кризис, связанный с уходом из России крупных голливудских студий.

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«В пандемию был нокдаун, а сейчас нокаут. Остаётся понять, как из него выйти. „Пушкинская карта“ — прекрасный вариант спасения кинотеатров от банкротства. Можно посмотреть старые фильмы и прикоснуться к истории нашей страны. А в целом индустрия находится в тяжёлом упадке. Но мы оптимисты и верим, что когда-нибудь всё изменится в лучшую сторону. В частности, будет активнее развиваться российское кино. Потенциал для этого есть. Необходимо, чтобы государство поддерживало производителей фильмов. Хочу, чтобы топовое кино вернулось и появились свои новые Эльдары Рязановы», — рассказал в интервью Андрей Степурко.

Весной 2022 года, помимо всего, от демонстрации своих картин в российских кинотеатрах отказались Walt Disney Company (к нему относятся и студии Marvel, Pixar, Lucasfilm, Maker Studios и т. д.), Sony Pictures, Warner Bros., Paramount, Universal и другие. Чтобы привлечь зрителя, кинотеатры начали массово возвращать культовые старые фильмы — на большой экран снова вышли «Служебный роман», «Иван Васильевич меняет профессию», «Брат» и «Брат 2», но они ситуацию едва ли улучшили.

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При этом некоторые кинотеатры стали нелегально показывать контент. В частности, в барнаульском кинотеатре «Пионер» нелегально показали такие фильмы, как «Доктор Стрэндж 2», «Мир Юрского периода», «Бэтмен», «Тор: любовь и молнии». В «Киномире» на этот шаг не пошли и отказались от пиратства.

Всего, по данным «Бюллетеня кинопрокатчика», общие сборы российского кинопроката в августе 2022 года составили 1,001 млрд рублей, что на 6% ниже, чем было в июле. Также результат оказался на 68% меньше показателей августа 2021-го. При пересчёте в валюту сборы за месяц составили 16,520 млн долларов — это на 10% меньше по сравнению с июлем и на 61% ниже, чем было в августе прошлого года.

Согласно исследованию «Коммерсанта», с начала спецоперации на Украине в России закрылось 125 кинотеатров по всей стране, или 6% от общего количества.