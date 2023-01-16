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Стала известна причина смерти звезды "Папиных дочек" и "Физрука"

Найденный сегодня в квартире Владимир Ипатов умер около месяца назад — его труп был мумифицирован

16 января 2023, 21:40, ИА Амител

Фото: кадр из сериала 2Чисто московские убийства
Фото: кадр из сериала 2Чисто московские убийства"

Причиной смерти российского актёра Владимира Ипатова стала сердечная недостаточность. Как сообщает РЕН ТВ, сегодня, 16 января, его тело нашли в московской квартире. 

Артиста обнаружила его дочь. За несколько недель до Нового года Ипатов перестал выходить на связь с близкими. Родственница подождала две недели, после чего обратилась в правоохранительные органы. 

Сообщается, что на теле артиста не было обнаружено следов насильственной смерти. Актёр умер около месяца назад – его труп был мумифицирован. Судмедэксперты выяснили, что причиной стала сердечно-сосудистая недостаточность.

Напомним, что 64-летний российский актёр наиболее известен ролями в проектах "Физрук", "Папины дочки" и "Последний богатырь".

Комментарии 3

  • отличные родственники - труп отца уже успел мумифицироваться
    17 января, Гость   Ответить
  • Вот это дочь!
    17 января, Гость   Ответить
  • А что не пол года подождала дочурка? и зачем две неделе ждала, что бы наверняка? Ещё пару таких родственников и врагов не надо.
    17 января, Гость   Ответить
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