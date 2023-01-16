Стала известна причина смерти звезды "Папиных дочек" и "Физрука"

Найденный сегодня в квартире Владимир Ипатов умер около месяца назад — его труп был мумифицирован

16 января 2023, 21:40, ИА Амител

Фото: кадр из сериала 2Чисто московские убийства"

Причиной смерти российского актёра Владимира Ипатова стала сердечная недостаточность. Как сообщает РЕН ТВ, сегодня, 16 января, его тело нашли в московской квартире.

Артиста обнаружила его дочь. За несколько недель до Нового года Ипатов перестал выходить на связь с близкими. Родственница подождала две недели, после чего обратилась в правоохранительные органы.

Сообщается, что на теле артиста не было обнаружено следов насильственной смерти. Актёр умер около месяца назад – его труп был мумифицирован. Судмедэксперты выяснили, что причиной стала сердечно-сосудистая недостаточность.

Напомним, что 64-летний российский актёр наиболее известен ролями в проектах "Физрук", "Папины дочки" и "Последний богатырь".