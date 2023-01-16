Стала известна причина смерти звезды "Папиных дочек" и "Физрука"
Найденный сегодня в квартире Владимир Ипатов умер около месяца назад — его труп был мумифицирован
16 января 2023, 21:40, ИА Амител
Причиной смерти российского актёра Владимира Ипатова стала сердечная недостаточность. Как сообщает РЕН ТВ, сегодня, 16 января, его тело нашли в московской квартире.
Артиста обнаружила его дочь. За несколько недель до Нового года Ипатов перестал выходить на связь с близкими. Родственница подождала две недели, после чего обратилась в правоохранительные органы.
Сообщается, что на теле артиста не было обнаружено следов насильственной смерти. Актёр умер около месяца назад – его труп был мумифицирован. Судмедэксперты выяснили, что причиной стала сердечно-сосудистая недостаточность.
Напомним, что 64-летний российский актёр наиболее известен ролями в проектах "Физрук", "Папины дочки" и "Последний богатырь".
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