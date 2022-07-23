Стали известны победители Шукшинского кинофестиваля

23 июля в селе Сростки на горе Пикет прошла церемония награждения победителей XXIV Всероссийского Шукшинского кинофестиваля. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Гран-при фестиваля получила картина «Живы ли вы?». Главный приз — вазу из ревневской яшмы — председатель жюри кинофестиваля Михаил Калинин вручил режиссеру Ильдару Ягафарову.

Лучшей режиссерской работой признали фильм «Иваново счастье» режиссера Ивана Соснина.

Павел Деревянко получил диплом за лучшее исполнение мужской роли. Его наградили за роль в фильме «Подельники». За лучшую женскую роль наградили Таисию Вилкову в фильме «Непослушник», режиссера Владимира Котта, эта же картина отмечена дипломом в номинации «Лучший сценарий».

Фильм «Межсезонье» получил диплом «За лучшую продюсерскую работу».

Специальный приз Губернатора Алтайского края получил фильм «Мятный пряник» режиссера Андрея Карасова. Награду вручил глава региона Виктор Томенко.

Также были объявлены победители в конкурсной программе короткометражного кино. Гран-при присужден фильму «Друг» режиссера Андрея Светлова, «За режиссуру» отмечена картина «Вижу», режиссер Вера Водыски, «За яркое представление женских образов» — «Однажды все мы будем счастливы» (реж. Екатерина Саунина), «За лучшую мужскую роль» — фильм «Граница» (актер Дмитрий Лысенков, реж. Ирина Лузгина), «За легкость и романтику» — картина «Авако» (реж. Ксения Пчелинцева).