Речь о 10 ДК, которые вошли в проект "Культура малой родины"

25 января 2023, 14:15, ИА Амител

Фото: пресс-служба партии "Единая Россия"

Дома культуры в пяти районах и одном городе Алтайского края будут отремонтированы в текущем году в рамках реализации проекта "Единой России" "Культура малой родины". Из федерального бюджета на это выделят 23 млн рублей. На какие ДК они пойдут – определяли по конкурсу. Соответствующее распоряжение о выделении субсидий подписал губернатор края Виктор Томенко.

Это ДК в населённых пунктах до 50 тысяч человек. Так, Борисовский сельский Дом культуры в Залесовском округе, который получит чуть более 4,5 млн рублей. На ремонт Бобровского модельного ДК в Первомайском районе выделили 5 млн рублей. А на текущий ремонт Луговского сельского Дома культуры в Зональном районе – 6 млн. Кроме того, ремонт ждёт Старотырышкинский сельский Дом досуга, в Заринске предусмотрен ряд работ в городском Доме культуры "Строитель", а в Тальменском районе – в клубе в селе Забродино.

"Многие из районов, которые в этом году стали победителями проекта "Культура малой Родины", участвуют и побеждают уже не первый раз и известны своими творческими коллективами далеко за пределами муниципалитета", – цитирует министра культуры региона Елену Безрукову пресс-служба ЕР.

По словам министра, проведение ремонтных работ в домах культуры, оснащение их звуковым, световым оборудованием, новыми креслами даёт возможность ещё качественнее проводить мероприятия и обеспечивает коллективы ДК и жителей поселений более комфортными условиями.

Ещё 20 млн рублей решением губернатора направят на ремонт в Доме культуры села Маловолчанка Крутихинского района, посёлке Мирный Родинского района, Камышенском ДК Завьяловского района и Доме культуры села Верх-Озёрное Быстроистокского района.

"Проект "Культура малой Родины" работает в регионе с 2017 года и стал по праву очень востребованным и нужным для творческих коллективов и жителей края в целом. Сегодня это хорошая возможность провести ремонт в небольших сельских домах культуры, приобрести оборудование, улучшить необходимую материально-техническую базу. С каждым годом мы видим всё больше и больше заявок на участие в этом проекте", – отметила заместитель секретаря регионального отделения партии "Единая Россия" Наталья Кувшинова.

Напомним, что ремонт домов культуры является одним из важнейших пунктов народной программы "Единой России", с которой партия победила на выборах в Госдуму.