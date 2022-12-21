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Стало известно, кто будет вести «Новогодний огонёк»

Поздравлять россиян в новогоднюю ночь будут не только звёзды, но и военкоры

21 декабря 2022, 09:41, Илья Звягинцев

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Стало известно, кто будет вести «Новогодний голубой огонёк» на телеканале «Россия» в новогоднюю ночь. Об этом сообщает ТАСС.

В пресс-службе телеканала рассказали, что ведущими праздничной программы будут Николай Басков и Татьяна Веденеева, Андрей Малахов и Ангелина Вовк, Мария Ситтель и Дмитрий Губерниев.

В ходе программы будут выступать звёзды российской эстрады, а поздравлять россиян в этом году будут не только известные артисты и деятели культуры, но и военные корреспонденты телеканала «Россия» Александр Сладков, Евгений Поддубный и Николай Долгачев.

Комментарии 11

  • Хорошо бы на этом Голубом огоньке послушать Юлию Чичерину,Ольгу Кормухину,Вику Цыганову,Жанну Бичевскую,Олега Газманова,Дениса Майданова,Маршала,группу Любэ, а не вскую попсовую шелупонь.
    21 декабря, Гость   Ответить
  • группу Любэ,------ любу не надо. у них западнее волги и восточнее енисея россии нет.
    21 декабря, Гость   Ответить
  • Басков? Малахов? Не буду смотреть, а то обрыгаюсь.
    21 декабря, Гость   Ответить
  • Лишь бы оттуда не поздравили
    21 декабря, Гость   Ответить
  • Любэ пело не про географию, а про Росею.У которой пока нет устойчивых границ.
    21 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, а про Росею.У которой пока нет устойчивых границ --- Ну и пели бы тогда "... от Атлантики и прям до Тихого"!)))
    21 декабря, Гость   Ответить
  • Не гоните коней.Пока намёк был на Аляску.
    21 декабря, Гость   Ответить
  • А Конашенков ?
    21 декабря, Гость   Ответить
  • Пока намёк был на Аляску.------- зачем любам аляска в зад?
    21 декабря, Гость   Ответить
  • Аляска от пиндосов как у чёрта на куличках.Не пришей-пристебай.Настанет время когда восстановится историческая справедливость и Аляска отойдёт к Российской Федерации,первооткрыватели которой и начали осваивать тот участок земли.
    21 декабря, Гость   Ответить
  • Чтобы Новогодний огонек был реально веселым, вести его должен Дмитрий Медведев.
    21 декабря, Гость   Ответить
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