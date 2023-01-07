Третья часть сказки «Последний богатырь» стала самом кассовым фильмом на Алтае в 2022 году

Среди лидеров по просмотру «Анчартед» и очередная серия о Человеке-пауке

07 января 2023, 13:30, Вячеслав Кондаков

Фото: кадр из фильма "Последний богатырь"

Российская лента от студии «Дисней» «Последний богатырь: Посланник Тьмы» стала самой кассовой в Алтайском крае по итогам 2022 года. Согласно исследованию ЕАИС, лента за время проката собрала около 21 миллиона рублей. Её посмотрели около 88 тысяч человек. Любопытно, что вторая часть «Последнего богатыря» становилась хитом проката на Алтае в 2021 году. Тогда «Корень зла» посмотрели 118 тысяч человек.

Согласно данным, в тройку самых кассовых лент 2022 года вошли «Анчартед» (15,4 миллиона рублей), «Сердце Пармы» (12,2 млн рублей). В десятке также «Человек-паук: Нет пути домой», «Зверопой 2», «Финник», «Ёлки 9», «Мистер нокаут», «Артек» и «Три богатыря и конь на троне».

Отметим, что в марте 2022 года с российского рынка ушли все крупнейшие голливудские студии. В связи с этим кинотеатры остались наедине с отечественными фильмами, что сильно сказалось на сборах. Летом они рухнули на 50% по сравнению с 2021 годом. Однако перед Новым годом ситуация стала улучшаться. Так, например, детская сказка «Чебурашка» за первые шесть дней 2023 года собрала более 2 миллиардов рублей в прокате, что является одним из рекордных показателей в истории страны.