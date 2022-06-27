Уголовное дело возбудили из-за смерти Юрия Шатунова

Уголовное дело возбудили против врачей скорой помощи, не оказавших своевременную помощь Юрию Шатунову. Об этом сообщил директор исполнителя Аркадий Кудряшов в интервью «КП».

Напомним, о смерти певца стало известно 23 июня. Сообщалось, что находящегося в тяжёлом состоянии 48-летнего Шатунова до поликлиники довезли друзья, однако спасти медики в итоге его не смогли. Врачи диагностировали у артиста острый трансмуральный инфаркт миокарда.

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«Юре стало плохо за столом. Внезапно он схватился за грудь, ему было тяжело дышать. Мы позвонили в скорую, но диспетчер сказала, мол, везите сами, вам придётся долго ждать. Довезли до ближайшего травмпункта, там и сказали, что это тяжёлый случай и надо везти в больницу. Нам прислали бригаду скорой — древнюю „Газель“ без аппаратуры. До больницы Юру мы не довезли, он умер по дороге. В больнице пытались его „завести“, не получилось. Он уже был мёртв. Я думаю, что его невозможно было спасти. Сейчас в отношении врачей возбуждено уголовное дело», — рассказывает помощник музыканта.

По какой именно статье возбуждено дело, Кудряшов не уточнил. При этом он отметил, что со стороны представителей артиста претензий к врачам нет.