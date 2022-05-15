Украинская группа Kalush Orchestra стала победителем Евровидения

В Турине завершился ежегодны песенный конкурс Евровидение. Победителем в 2022 году стала украинская группа Kalush Orchestra.

Коллектив исполнил песню Stefania, которая посвящена матери лидера группы и всем украинским матерям, отмечает РИА Новости.

Украинский коллектив считался фаворитом конкурса и обошел оппонентов с большим отрывом по баллам. Kalush Orchestra получила 631 балл, а второе место занял коллектив из Великобритании, который заработал 466 очков.

Отмечается, что украинская группа совершила рывок с четвертого места, благодаря зрительскому голосованию.

Напомним, что по правилам конкурса, в следующем году Евровидение должно пройти в стране, которую представлял коллектив-победитель.