Умер актёр, сыгравший важного персонажа в культовой франшизе «Терминатор»

Эрл Боэн скончался на 78-м году жизни

07 января 2023, 19:00, ИА Амител

Фото: кадр из фильма "Терминатор"

Американский актёр Эрл Боэн, сыгравший роль доктора-психиатра Питера Сильбермана в трёх сериях фильмов «Терминатор», скончался на 78-м году жизни, сообщает TMZ со ссылкой на семью актёра.

Битый инжект

Актёра не стало 5 января. Боэн умер на Гавайях. Члены его семьи не уточнили причину смерти.

Эрл Боэн родился в 1945 году. Впервые в кино появился в 23 года. Исполнял роли примерно в 200 фильмах. Наибольшую известность ему принесла роль в фильмах «Терминатор» (1984), «Терминатор 2: Судный день» (1991) и «Терминатор 3: Восстание машин» (2003). В 2003 году он объявил о завершении карьеры, но продолжил работу в качестве актёра дубляжа в мультфильмах и видеоиграх.

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