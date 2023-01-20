Умер американский рок-музыкант Дэвид Кросби

Музыкант был дважды включён в Зал славы рок-н-ролла

20 января 2023, 12:15, ИА Амител

Кадр из видео: YouTube-канал CNN

Основатель рок-групп The Byrds и Crosby, Stills & Nash Дэвид Кросби умер на 82-м году жизни, пишет Variety.

По словам вдовы музыканта, Кросби скончался в результате продолжительной болезни. Причина смерти не называется.

Кросби родился в Лос-Анджелесе 14 августа 1941 года. В 1964-м познакомился с фолк-музыкантом Роджером МакГуинном и основал с ним The Byrds, а в конце 1960-х стал сооснователем Crosby, Stills & Nash.

Как участник этих групп Кросби был дважды включён в Зал славы рок-н-ролла.

В 2022 году музыкант заявил о прекращении концертной деятельности из-за возраста. Однако позднее сообщил, что передумал и рассчитывает снова выступать на сцене.