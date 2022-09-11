Умер автор мультфильмов про Простоквашино Владимир Вышегородцев
У художника случился сердечный приступ
11 сентября 2022, 09:45, Никита Черников
Скончался автор мультфильмов про Простоквашино, художник-мультипликатор Владимир Вышегородцев. Ему было 72 года.
Как сообщает «Российская газета» на шеф-редактора «Союзмультфильма» Сергея Капкова, Вышегородцев умер 9 сентября в больнице от сердечного приступа.
Вышегородцев родился 19 июня 1950 года. С середины 1970-х участвовал в создании таких проектов, как «Леопольд и золотая рыбка», «Каникулы в Простоквашино» и «Зима в Простоквашино», «Баба-Яга против!», «Котенок по имени Гав», «Пес в сапогах», «Незнайка на Луне», «Добрыня Никитич и Змей Горыныч» и других.
Последней работой мультипликатора стал мультфильм «День рождения Алисы» 2009 года.
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