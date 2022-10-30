Умер основатель исландской группы Low Roar

Скончался лидер исландской музыкальной группы Low Roar Райан Каразия. Ему было 40 лет.

О его кончине представители коллектива сообщили в соцсетях. Почему не стало музыканта, не уточняется.

«Райан Каразия, фронтмен и движущая сила Low Roar, умер в возрасте 40 лет. Его прекрасная музыка и тексты песен, спетые его преследующим голосом, затронули жизнь многих людей во всём мире и будут продолжать это делать. Он был доброй и прекрасной душой, и наши миры разрушены его потерей. Мы чтим его память через его искусство и навсегда сохраним его в песнях», — говорится в сообщении.

Райан Каразия родился в 1982 году. В 2010-м он покинул американскую инди-рок-группу Audrye Sessions, которая была основана в 2002-м, и в начале 2011 года переехал в Исландию, где основал Low Roar.

Группа, играющая в таких жанрах, как инди-рок, пост-рок и эмбиент, получила широкую известность после выхода видеоигры Хидео Кодзимы Death Stranding, в которой звучали её песни. На текущий момент музыканты выпустили пять студийных альбомов, позднее будет выпущен и шестой.