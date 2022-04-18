Умер режиссёр Леонид Хейфец

Театральный режиссёр Леонид Хейфец умер в возрасте 87 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на руководство Российского института театрального искусства (ГИТИС).

Как рассказал ректор вуза Григорий Заславский, на прошлой неделе Хейфец выписался из больницы, он был «в хорошем бодром настроении».

«Вот, к сожалению, грустная новость — Леонида Ефимовича не стало», — сказал он.

Леонид Хейфец — народный артист РФ (1993), лауреат Государственной премии РСФСР имени Станиславского (1991), профессор ГИТИСа. Среди его театральных работ — «Дядя Ваня» Чехова, «Король Лир» Шекспира, «Кукольный дом» Ибсена, «Отцы и сыновья» по роману Тургенева, «Пигмалион» Шоу и другие.