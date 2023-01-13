Умерла единственная дочь Элвиса Пресли

Лизе-Мари Пресли было 54 года

13 января 2023, 09:45, ИА Амител

Кадр из видео: YouTube-канал Entertainment Tonight

Единственная дочь Элвиса Пресли, певица Лиза-Мари Пресли, умерла в возрасте 54 лет, сообщает People со ссылкой на её мать.

"С тяжёлым сердцем я должна с вами поделиться ужасной новостью, моя прекрасная дочь Лиза-Мари покинула нас", — заявила Присцилла Пресли.

Дочь Элвиса Пресли госпитализировали 12 января после остановки сердца. СМИ сообщали, что медики оживили её при помощи адреналина и непрямого массажа сердца. Позже женщину ввели в состояние искусственной комы.

Лиза-Мари Пресли родилась 1 февраля 1968 года. Она единственный ребёнок певца и актёра Элвиса Пресли и актрисы Присциллы Пресли. За свою карьеру в музыкальном бизнесе Лиза-Мари Пресли выпустила три альбома и несколько синглов.