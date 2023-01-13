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Умерла единственная дочь Элвиса Пресли

Лизе-Мари Пресли было 54 года

13 января 2023, 09:45, ИА Амител

Кадр из видео: YouTube-канал Entertainment Tonight
Кадр из видео: YouTube-канал Entertainment Tonight

Единственная дочь Элвиса Пресли, певица Лиза-Мари Пресли, умерла в возрасте 54 лет, сообщает People со ссылкой на её мать.

"С тяжёлым сердцем я должна с вами поделиться ужасной новостью, моя прекрасная дочь Лиза-Мари покинула нас", — заявила Присцилла Пресли.

Дочь Элвиса Пресли госпитализировали 12 января после остановки сердца. СМИ сообщали, что медики оживили её при помощи адреналина и непрямого массажа сердца. Позже женщину ввели в состояние искусственной комы.

Лиза-Мари Пресли родилась 1 февраля 1968 года. Она единственный ребёнок певца и актёра Элвиса Пресли и актрисы Присциллы Пресли. За свою карьеру в музыкальном бизнесе Лиза-Мари Пресли выпустила три альбома и несколько синглов.

Комментарии 4

  • А сама актриса Присцилла Пресли играла главную женскую роль в "трилогии" "Голый пистолет" с Лесли Нильсеном.
    13 января, Гость   Ответить
  • Вот это новость конечно. А нам вообще-то абсолютно наплевать, каждый день умирает огромное количество людей, что обо всех не пишете ?
    13 января, Гость   Ответить
  • Гость, пишут о достойных, что то сделавших и добившихся в своей жизни. А ты не переживай, про тебя не вспомнят. Кроме как коментики строчить на амителе больше ничего и не достиг.
    13 января, Гость   Ответить
  • барнаульцы! если вам интересно, чем новость о короле рок-н-ролла Пресли касается нашего города, наберите в поисковике "фото Элвиса Пресли и Натали Вуд"... Натали Вуд - актриса Голливуда, из той самой кинокомедии "Большие гонки", внучка барнаульского купца Степана Зудилова, их дружба с Пресли едва не привела к браку, помешала мама Пресли. Знай наших! С приветом - троюродный брат Натали из Барнаула
    13 января, Гость   Ответить
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