Ведущий программы «Вечерний Ургант» на Первом канале Иван Ургант вернулся в Россию. Об этом сообщил его отец, актер театра и кино Андрей Ургант, пишет KP.RU.

Отец Урганта заявил, что сейчас телеведущий вместе с семьей находится в Москве. «Никуда он не уехал», — отметил он.

По словам актера, сам он сейчас находится в Санкт-Петербурге.

«Я живу в Петербурге. И сейчас я, естественно, в Петербурге, а где мне еще быть? Я и не уезжал никуда», — сказал Ургант-старший.

Напомним, что Иван Ургант уехал из России после начала спецоперации РФ по денацификации и демилитаризации Украины и приостановки показа на Первом канале шоу «Вечерний Ургант». В Сети появились слухи об эмиграции знаменитого, однако Ургант заявил, что всего-лишь отправился в отпуск, который не мог взять ранее.