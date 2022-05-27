В Барнауле нашли подрядчика, который за 237 млн восстановит Дом афганцев после пожара

Барнаульская строительная компания «Век-Строй» стала победителем электронного конкурса на реставрацию исторического здания, известного как Дом Афганцев. Объект пострадал от пожара несколько лет назад. На работы выделили 236,9 млн рублей. Соответствующая информация опубликована на сайте госзакупок.

Как изменится Дом афганцев?

После реконструкции памятника архитектуры туда вернут военно-исторический отдел краеведческого музея. Предполагается использование мультимедийного оборудования. В здании появится гардероб, санузлы для посетителей, сувенирная лавка и билетная касса. Подрядчик будет обязан провести ремонт в течение 390 дней после подписания документов.

Здание находится в краевой собственности, и на восстановление долгое время не было денег. Тогда объект включили в Краевую адресную инвестиционную программу, выделив на реконструкцию 174 миллиона рублей. Аукцион по поиску подрядчика должен был состояться в мае 2021 года, но на фоне резкого скачка цен на стройматериалы желающих не нашлось. В итоге власти пересмотрели смету, увеличив стоимость контракта до 236,9 миллиона рублей.

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Чем известна компания «Век-Строй»?

В последние годы эта фирма занимается реконструкцией важных культурных объектов в Барнауле. Именно она строила театр кукол «Сказка», а также сейчас возводит новый концертный зал на месте бывшего ночного клуба «Зебра». Руководит «Век-Строем» Сергей Зябкин, а учредитель — Амир Абдуллаев.

Что известно о пожаре в Доме афганцев?

Он произошёл в феврале 2018-го. При пожаре погиб член правления краевой организации Российского союза ветеранов Афганистана Василий Алексенко. Экспонаты военно-исторического отдела краеведческого музея временно передали на хранение в другой музей на улице Ползунова, а сам Дом афганцев законсервировали.