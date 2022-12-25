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В российских кинотеатрах начали показывать пиратскую версию «Аватара»

Посмотреть фильм можно только в 2D, потому что на показ в 3D нужна лицензионная копия

25 декабря 2022, 15:10, Илья Звягинцев

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В кинотеатрах нескольких городов России начали показывать пиратскую версию фильма «Аватар. Путь воды». Об этом сообщает «Культуромания».

Сообщения о показах появились в кинотеатрах Красноярска, Владивостока и Новосибирска. Посмотреть можно только версию 2D, потому что на показ 3D-версии нужна лицензионная копия фильма.

Официальный показ фильма в стране запрещён из-за санкций.

В «Аватаре: Путь воды» снялись Сэм Уортингтон, Зои Салдана, Сигурни Уивер, Стивен Лэнг, Кейт Уинслет и другие актёры. Мировая премьера фильма Джеймса Кэмерона состоялась 6 декабря.

Комментарии 7

  • Воруют!
    25 декабря, Гость   Ответить
  • Какой позор! Дожились...
    25 декабря, Гость   Ответить
  • Какой позор! Дожились...---------Пройдите к унитазу и там рвите волосы на заднице, страдалица вы наша.
    25 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, а не позор НАШИ деньги воровать? Например, наша компания заплатила за годовые лицензии софта большую сумму. Но лицензии отозвали в начале марта. И деньги нам не вернули. А то, что огромные суммы России, заблокированны за границей вас не возмущает? Их просто украли у России!
    25 декабря, Гость   Ответить
  • Так нельзя, когда весь цивилизованный мир....... хотя Китайцы создают целые деревни для клонирования европейских автомобилей.... ну да ладно, переживём... и посмотрим .... фильмы))
    25 декабря, Гость   Ответить
  • Я хотел бы купить билет на лицензионный фильм. Часть денег должна по справедливости уйти создателям фильма. Но если они сами отказываются получать от нас деньги, будем ВЫНУЖДЕННО пиратами.
    25 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, иакие коменты писать, вот что позор. настолько несведущи или просто поныть требуется экстренно?!
    27 декабря, Гость   Ответить
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