В российских кинотеатрах начали показывать пиратскую версию «Аватара»

Посмотреть фильм можно только в 2D, потому что на показ в 3D нужна лицензионная копия

25 декабря 2022, 15:10, Илья Звягинцев

Фото: unsplash.com

В кинотеатрах нескольких городов России начали показывать пиратскую версию фильма «Аватар. Путь воды». Об этом сообщает «Культуромания».

Сообщения о показах появились в кинотеатрах Красноярска, Владивостока и Новосибирска. Посмотреть можно только версию 2D, потому что на показ 3D-версии нужна лицензионная копия фильма.

Официальный показ фильма в стране запрещён из-за санкций.

В «Аватаре: Путь воды» снялись Сэм Уортингтон, Зои Салдана, Сигурни Уивер, Стивен Лэнг, Кейт Уинслет и другие актёры. Мировая премьера фильма Джеймса Кэмерона состоялась 6 декабря.