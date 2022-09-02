«Время пришло»: Соловьев призвал Пугачеву раскрыть источники доходов в 90-е

По словам телеведущего, в те годы Примадонна принимала участие в президентской и губернаторских кампаниях

2 сентября 2022, 21:57

Владимир Соловьев потребовал, чтобы певица Алла Пугачева раскрыла источники своих доходов в 90-е годы. В эфире своей передачи «Полный контакт» он заявил, что исполнительнице платили за поддержку политических кандидатов.

«Пугачева, вернувшаяся в Россию, в свое время обещала открыть рот и все рассказать. Алла Борисовна, время пришло», — сказал телеведущий.

По словам Соловьева, в те годы Примадонна принимала участие в президентской и губернаторских кампаниях. Телеведущий сомневается, что артистка платила налоги с этих денег.

Российская певица Алла Пугачёва рассказала журналистам, что хотела «набить морду одному человеку»

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Напомним, что Соловьев начал критиковать Пугачеву после возвращения в Россию. По его мнению, у певицы кончились деньги и она прилетела ради заработков.

1 сентября Алла Борисовна рассказала журналистам, что хотела «набить морду одному человеку» после возвращения в Москву. Позднее она выложила в своих соцсетях пост с фотографией телеведущего Владимира Соловьёва.

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