«Я так ждала тебя, Вова». Что за концерты пройдут на Алтае и кто из звезд на них выступит

Большой концерт-митинг в поддержку спецоперации российских войск на территории Донбасса с участием известных артистов пройдёт 16 апреля в Барнауле и 21 апреля — в Бийске. Рассказываем, кто из звёзд эстрады выступит в Алтайском крае.

Почему вообще проходят концерты в российских городах?

В поддержку спецоперации российских войск на территории Украины. Специальные музыкально-патриотические марафоны до начала мая состоятся в 30 крупных российских городах. Программа марафона включает четыре музыкальных маршрута по разным федеральным округам. Два рок-маршрута охватят 14 городов, там выступят российские исполнители Александр Ф. Скляр и группа «Ва-Банкъ», Сергей Бобунец (лидер «Смысловых галлюцинаций»), Джанго, рок-группы «7Б», «ПилОт», Uma2rman, СерьГа и Сергей Галанин. В числе артистов двух поп-маршрутов, который объединит 16 городов, Николай Расторгуев, Олег и Родион Газмановы, Анна Семенович, Анита Цой, Денис Майданов, Василий Герелло, Глеб Матвейчук, Дмитрий Певцов, Ольга Кормухина, Виктория Дайнеко, Митя Фомин, Дмитрий Харатьян, группы «Самоцветы», «ПослеZавтра», «Фабрика» и другие.

Кто выступит с концертом в Барнауле?

Известный коллектив Uma2rman, а также Сергей Бобунец (лидер группы «Смысловые галлюцинации»). Также анонсировано выступление коллектива «Фогель и Ко». Концерт пройдёт 16 апреля на площади Сахарова. Начало мероприятия в 17:00. Вход свободный.

А кто выступит в Бийске?

Рок-группа «7Б», известная по хиту «Молодые ветра». Также для жителей наукограда сыграют Сергей Бобунец (лидер группы «Смысловые галлюцинации») и группа «Nоль Три». Концерт пройдёт на площади перед ТРЦ «Ривьера» 21 апреля в 17:00. Вход свободный.





Подробная программа марафона на официальном сайте: http://марафон-за-россию.рф.