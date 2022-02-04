"Звери", "Сплин", "Ария" и еще 30 групп приедут в Бийск на рок-фестиваль. И это не шутка!

Грандиозный международный рок-фестиваль “Ветер Сибири” впервые пройдёт в алтайском городе Бийске с 12 по 14 августа на территории заброшенного аэропорта. В мероприятии примут участие около 30 групп, включая такие как “Звери”, “Сплин”, “Ария”, “Анимация”, “Тараканы” и многие другие. Организаторы фестиваля пока неизвестны. Однако планы провести грандиозное трёхдневное шоу подтвердили в Минкульте края. Рассказываем, кто ещё приедет на фестиваль и сколько стоят билеты.

Что вообще за фестиваль “Ветер Сибири”?

Согласно информации на официальном сайте, мероприятие пройдёт в Сибири впервые. Площадкой для трёхдневного концерта выбрана территория бывшего аэропорта Бийска, которая заброшена уже много лет. В течение трёх дней здесь выступят около 30 рок-коллективов из России и Казахстана: от начинающих артистов до легенд русского рока. Кроме концертов, организаторы обещают зрителям активный отдых, экскурсии, еду на любой вкус и танцы до утра. Планируется, что в общей сложности за три дня на фестивале побывают десятки тысяч зрителей.

И кто приедет на фестиваль?

Главными хедлайнерами станут группа “Звери” и “Сплин”. Ещё один известный коллектив объявят до 1 марта. Однако уже есть информация, что в наукоград приедут не менее культовые группы: “Ария”, “Ундервуд”, “Тараканы”, “Анимация”, “Слот”, Animal ДжаZ, “Северный флот”, коллектив Найка Борзова, “План Ломоносова”, “Кис-Кис”, “Модем” и многие другие.

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Сколько стоит билет на фестиваль?

Билеты уже поступили в продажу. Так, например, входной билет на все три дня обойдётся в 3500 рублей. Правда, слушать песню “Районы, кварталы” группы “Звери” вам придётся стоя. На трибуну билет будет стоить 4800 рублей. В VIP-зону — рядом со сценой и артистами — вход составит 15 тысяч рублей. Также зрителям придётся оплатить отдельно парковку — 1300 рублей. Подробнее о фестивале можно почитать по ссылке.

А это точно не шутка? Вроде бы не 1 апреля

Да. В Министерстве культуры Алтайского края подтвердили планы провести сибирский аналог фестиваля “Нашествие”. Глава ведомства Елена Безрукова уже встречалась с организаторами и они обсудили детали рок-праздника. Правда, “Ветер Сибири” состоится только при одном условии: если позволит эпидемиологическая обстановка.

Подобные фестивали были на Алтае?

Нет. В регионе ещё не было рок-фестиваля такого масштаба. Аналогичных трёхдневных концертов в последние годы в Сибири не проводилось.