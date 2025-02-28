Купить или строить. Эксперт рассказала, сколько стоит дом в пригороде Барнаула

И ответила на самые волнующие вопросы будущих собственников

28 февраля 2025, 08:00, ИА Амител erid: 2W5zFH5ttRn

Частный дом / Фото: из архива amic.ru

Весна – время, когда многие задумываются о покупке загородной недвижимости. Но сразу встает несколько важных вопросов: сколько стоят дома в пригороде Барнаула, можно ли обменять квартиру на дом без доплаты, какие коттеджные поселки пользуются спросом? На них ответила руководитель филиала агентства недвижимости "Жилфонд" Маргарита Арцыбашева.

Сколько стоит загородный дом?

"Стоимость домов в коттеджных поселках в пригороде Барнаула варьируется от 9 до 15 млн рублей. Это средняя цена – ведь в загородной недвижимости каждый дом индивидуален. Его нельзя оценивать как типовую квартиру", – говорит Маргарита Арцыбашева.

По ее словам, в одной и той же локации может быть большая разница в стоимости. Это зависит от множества факторов: количества соток, удаленности от города, от материалов, из которых построен дом, есть ли рядом хорошая дорога и т. д.

Что выгоднее: купить готовый дом или построить?

Сегодня купить готовую загородную недвижимость гораздо выгоднее, чем строить самому, уверен эксперт. Готовый дом, построенный от трех до пяти лет назад, а то и больше, люди продают по ценам, которые были в момент стройки. Стоимость кирпича или бетона сегодня и тогда несопоставимы, а если говорить об отделке – цифры космические.

"Мы ежегодно наблюдаем увеличение цен на стройматериалы", – добавляет руководитель "Жилфонда".

Популярные коттеджные поселки

Особой популярностью у жителей Барнаула пользуются коттеджные поселки, в которых есть коммуникации: вода, газ, асфальт. Это Фирсово-2, Палитра, Ботаника, Авиатор, Солнечная Поляна.

Какие дома сейчас в моде?

"Тренды – это одноэтажные дома, небольшие по площади, отход от огромных метров. Подорожал газ и электричество: чем меньше площадь, тем ниже ежемесячные платежи. Дом ведь не только нужно построить, но и каждый месяц содержать", – продолжает эксперт.В тренде также веранда и витражи. Появились такие понятия, как зеленый газон и второй свет (отсутствие перекрытий между первым и вторым этажами, двухуровневое пространство представляет собой единое целое с панорамными окнами).

Стоит ли ждать снижения стоимости?

"Ожидать не стоит. Поэтому рекомендую всем, кто хочет свой дом, дачу или земельный участок, – покупать сейчас. В данный момент большой выбор загородной недвижимости и сезонное повышение цен еще не началось", – считает Маргарита Арцыбашева.

Реально ли обменять квартиру на загородный дом?

Очень даже возможно переехать из трехкомнатной городской квартиры в добротный загородный дом с небольшой доплатой, считает эксперт.

"Всех любителей природы я призываю менять каменные джунгли на свой собственный дом с зеленой лужайкой. Недавно к нам обратилась семья как раз с таким запросом: продать квартиру в Индустриальном районе и купить прекрасный дом в районе Власихи", – делится руководитель "Жилфонда".

Какие документы проверяют при покупке дома?

Перечень небольшой: правоустанавливающие, правоподтверждающие документы, отбивка границ земельного участка (постановка на кадастровый учет и наличие его границ), отсутствие сервитутов, выписка из ЕГРН.

"Рекомендую всем, кто хочет приобрести загородный дом и защитить себя от неприятностей, обращаться в агентство "Жилфонд", которое давно на рынке. Наши специалисты разбираются во всех тонкостях. Ждем всех на бесплатные консультации по любым вопросам недвижимости", – заключила Маргарита Арцыбашева.

Агентство недвижимости "Жилфонд"

Адреса в Барнауле: пр. Ленина, 105; ул. Малахова, 119; ул. Попова, 125

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