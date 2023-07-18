С выбором локации и оформлением сделки помогут специалисты отдела продаж компании "Барнаулкапстрой"

18 июля 2023, 07:50, ИА Амител LjN8KEQPK

ЖК "Морская миля" / Фото: "Группа ЛСР"

Расстояние в 4000 километров – не преграда для желающих приобрести недвижимость в Москве или Санкт-Петербурге. А их становится все больше: кто-то покупает квартиру для новоиспеченного студента, кто-то – чтобы выгодно инвестировать.

Выбрать лучшее из предложений и совершить покупку дистанционно помогает отдел продаж компании "Барнаулкапстрой". Специалисты работают напрямую со столичными застройщиками. Например, крупным и известным – "Группа ЛСР". Процесс оформления будет простым, безопасным и не займет много времени. Так, последняя сделка по покупке квартиры в ЖК "Морская миля" на берегу Финского залива в Северной столице была проведена всего за неделю.

"Грубо говоря, в понедельник начали смотреть, в пятницу вышли на сделку. Застройщик большой, надежный, объектов у него очень много – Москва, Питер, Екатеринбург", – рассказывает менеджер отдела продаж компании "Барнаулкапстрой" Марина.

По ее словам, цены на квартиры в барнаульских новостройках если не сравнялись, то не намного ниже петербуржских.

"Мы выбрали такой объект, у которого есть перспектива роста цен", – отмечает менеджер.

Жилой комплекс комфорт-класса "Морская миля" строится в экологичном Красносельском районе. В микрорайоне будет внутренняя инфраструктура, детские площадки, удобные парковки.

Совсем рядом – Финский залив, а значит, будущих владельцев квартир ждут завораживающие виды. Этот фактор стал одним из определяющих для клиента компании, жительницы Барнаула Натальи.

"Хотелось купить квартиру в самом Петербурге, не в области. Во-первых, жилой комплекс находится на берегу Финского залива. Во-вторых, в 300 метрах строится станция метро, которая будет сдана вместе с домом", – поделилась она.

Процесс дистанционной покупки удивил ее своей простотой:

"Позвонила в компанию, и через неделю мы все оформили. Понадобилось лишь один раз приехать в банк – можно сказать, я купила квартиру сидя дома с телефоном в руках. Я очень довольна".

Чтобы узнать об актуальных выгодных предложениях по продаже недвижимости в столичных регионах, звоните по телефону 8 (3852) 252-337.

ООО ОП "Барнаулкапстрой"

Офис продаж: г. Барнаул, ул. Папанинцев, 114

Телефон (3852) 252-337

WhatsApp: 8-963-504-71-60

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