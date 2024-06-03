Курирующий социальную сферу вице-мэр Рубцовска ушел с должности

Мещерин продолжит работу в должности начальника управления образования города

03 июня 2024, 22:35, ИА Амител

Кадровые перестановки / Фото: myslo.ru

Замглавы Рубцовска Алексей Мещерин, курировавший на своем посту социальную сферу, покинул пост по собственному желанию. Как сообщает "Банкфакс", об этом заявил мэр города Дмитрий Фельдман.

По словам градоначальника, Мещерин написал заявление об уходе еще в начале мая. Фельдман согласовал это решение. Вместе с тем Мещерин продолжит работать в администрации Рубцовска – он продолжает занимать должность главы управления образования города.

Новым заместителем мэра назначен Александр Шашок. Раньше он работал на посту заместителя начальника по учебно-воспитательной работе управления образования. По словам Фельдмана, чиновник – опытный и ответственный руководитель. Мэр уверен, что в этой должности он привнесет в работу муниципалитета новые управленческие решения.