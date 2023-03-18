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Курорт Белокуриха получил рекордную выручку за последние пять лет

В 2022 году показатель превысил значения 2021 года на 34,5%

18 марта 2023, 06:16, ИА Амител

Фото: belokurikha-san.ru
Фото: belokurikha-san.ru

АО "Курорт Белокуриха" получил в 2022 году 2,39 млрд рублей выручки. Как сообщает "Интерфакс", это рекордный показатель за последние пять лет.

Согласно отчётности АО по РСБУ, выручка компании в 2022 году превысила показатели прошлого года на 34,5%. Для сравнения: в 2021 году выручка составляла 1,78 млрд рублей, в 2020-м – 1 млрд рублей, а в 2019-м – 1,56 млрд рублей.

Себестоимость продаж также выросла, до 1,67 млрд рублей. Это значение превышает показатели прошлого года на 23,8%. Чистая прибыль "Курорта Белокурихи" возросла в 2,35 раза и составляет 246,6 млн рублей.

Отметим, что в 2020 и 2021 годах АО работало в условиях пандемии COVID-19 и ограничений. Снятие почти всех ограничительных мер в 2022 году позволило серьёзно нарастить выручку, отмечается в бухгалтерском отчёте компании. 

Комментарии 2

  • А работникам там так и платят копейки... Должны быть какие-то номы!
    18 марта, Гость   Ответить
  • Рост выручки за счет простого роста стоимости услуг не является достижением, не является профессиональной работой. Нет конкуренции, нет развития курорта по количеству мест, нет снижения себестоимости.
    18 марта, Гость   Ответить
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