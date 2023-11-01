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Курорт "Манжерок" стал лауреатом международной премии отельеров

Расположенный в Горном Алтае курорт взял победу в трех номинациях

01 ноября 2023, 10:27, ИА Амител

Фото: пресс-служба курорта "Манжерок"
Фото: пресс-служба курорта "Манжерок"

Расположенный в Республике Алтай всесезонный курорт Сбера "Манжерок" стал лауреатом премии для отельеров World Luxury Hotel Awards.

Как пишет "Газета.ру", курорт победил в номинациях "Лучший горнолыжный курорт класса "люкс" в Европе", "Лучший горный отель класса "люкс" в России" и "Роскошный новый отель класса "люкс" в Северной Европе".

Кроме того, лауреатом также стал еще один курорт Сбера – Mriya Resort & SPA в Крыму. Он также победил в трех номинациях.

World Luxury Hotel Awards – международная премия в гостиничном бизнесе. Голосование проходит на сайте премии в течение четырех недель. Более 300 тысяч человек ежегодно выставляют оценки номинантам.

Туризм награды Республика Алтай

Комментарии 14

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Гость

11:31:31 01-11-2023

Отельер это профессия. Курорт "Манжерок" - это курорт, а не человек.

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Гость

11:55:52 01-11-2023

Чеб ему не стать... вон там и Грефф домик строит.

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В тему

11:59:30 01-11-2023

Как солнце из-за туч! Столько лет прожил, но не знал, что Манжерок находится в Европе.

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Сноубордист

12:01:22 01-11-2023

Нужно признать, что трассы прошедшей зимой там были изумительные.

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Гость

12:08:40 01-11-2023

А цены ещё изумительнее.

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Гость

12:33:22 01-11-2023

Гость (12:08:40 01-11-2023) А цены ещё изумительнее.... В отеле да. А скипассы дешевле, чем в Шерегеше. И да, соглашусь с предыдущим комментатором. Трассы очень ухоженные.

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Гость

07:24:34 02-11-2023

Угадили природу своей стройкой. Выгоняют местных из своих домов и участков. Вот номинации в которых греф одержал победу

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Евгений

08:10:01 02-11-2023

Просто интересно,какие такие международные конкурсы сейчас, тем более европейские? Вроде под санкциями ? В Крыму вообще до прошлого года ни Сбера не было, ни сотовых операторов

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Витя

10:19:39 02-11-2023

Сами себе с периодичностью присуждают какие то премии🤣

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Очевидец

11:29:05 02-11-2023

После того как весной там случился большой сход селей, из за необдуманных вырубок леса.и все это было на территории отеля... Он лучший?

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Константин.

12:20:48 02-11-2023

А изначально это был проект администрации Горно-Алтайска. Только кредит на постройку этого сооружения никто не дал. Совпадение, что его теперь построил Сбер??? Не думаю.

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Гость

13:03:27 02-11-2023

Евгений (08:10:01 02-11-2023) Просто интересно,какие такие международные конкурсы сейчас, ... Мы в Крыму в отеле Сбера ещё в 2016 были. Мрия великолепна. Заслуженная награда!

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Алтаец

15:32:06 02-11-2023

При зарплате 30т я могу себе позволить хотя бы 2дня отдыха?

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Гость

17:49:21 02-11-2023

Алтаец (15:32:06 02-11-2023) При зарплате 30т я могу себе позволить хотя бы 2дня отдыха? ... прости их, но нет

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