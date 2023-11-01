Курорт "Манжерок" стал лауреатом международной премии отельеров
Расположенный в Горном Алтае курорт взял победу в трех номинациях
01 ноября 2023, 10:27, ИА Амител
Расположенный в Республике Алтай всесезонный курорт Сбера "Манжерок" стал лауреатом премии для отельеров World Luxury Hotel Awards.
Как пишет "Газета.ру", курорт победил в номинациях "Лучший горнолыжный курорт класса "люкс" в Европе", "Лучший горный отель класса "люкс" в России" и "Роскошный новый отель класса "люкс" в Северной Европе".
Кроме того, лауреатом также стал еще один курорт Сбера – Mriya Resort & SPA в Крыму. Он также победил в трех номинациях.
World Luxury Hotel Awards – международная премия в гостиничном бизнесе. Голосование проходит на сайте премии в течение четырех недель. Более 300 тысяч человек ежегодно выставляют оценки номинантам.
11:31:31 01-11-2023
Отельер это профессия. Курорт "Манжерок" - это курорт, а не человек.
11:55:52 01-11-2023
Чеб ему не стать... вон там и Грефф домик строит.
11:59:30 01-11-2023
Как солнце из-за туч! Столько лет прожил, но не знал, что Манжерок находится в Европе.
12:01:22 01-11-2023
Нужно признать, что трассы прошедшей зимой там были изумительные.
12:08:40 01-11-2023
А цены ещё изумительнее.
12:33:22 01-11-2023
Гость (12:08:40 01-11-2023) А цены ещё изумительнее.... В отеле да. А скипассы дешевле, чем в Шерегеше. И да, соглашусь с предыдущим комментатором. Трассы очень ухоженные.
07:24:34 02-11-2023
Угадили природу своей стройкой. Выгоняют местных из своих домов и участков. Вот номинации в которых греф одержал победу
08:10:01 02-11-2023
Просто интересно,какие такие международные конкурсы сейчас, тем более европейские? Вроде под санкциями ? В Крыму вообще до прошлого года ни Сбера не было, ни сотовых операторов
10:19:39 02-11-2023
Сами себе с периодичностью присуждают какие то премии🤣
11:29:05 02-11-2023
После того как весной там случился большой сход селей, из за необдуманных вырубок леса.и все это было на территории отеля... Он лучший?
12:20:48 02-11-2023
А изначально это был проект администрации Горно-Алтайска. Только кредит на постройку этого сооружения никто не дал. Совпадение, что его теперь построил Сбер??? Не думаю.
13:03:27 02-11-2023
Евгений (08:10:01 02-11-2023) Просто интересно,какие такие международные конкурсы сейчас, ... Мы в Крыму в отеле Сбера ещё в 2016 были. Мрия великолепна. Заслуженная награда!
15:32:06 02-11-2023
При зарплате 30т я могу себе позволить хотя бы 2дня отдыха?
17:49:21 02-11-2023
Алтаец (15:32:06 02-11-2023) При зарплате 30т я могу себе позволить хотя бы 2дня отдыха? ... прости их, но нет