Курорт "Манжерок" стал лауреатом международной премии отельеров

Расположенный в Горном Алтае курорт взял победу в трех номинациях

01 ноября 2023, 10:27, ИА Амител

Фото: пресс-служба курорта "Манжерок"

Расположенный в Республике Алтай всесезонный курорт Сбера "Манжерок" стал лауреатом премии для отельеров World Luxury Hotel Awards.

Как пишет "Газета.ру", курорт победил в номинациях "Лучший горнолыжный курорт класса "люкс" в Европе", "Лучший горный отель класса "люкс" в России" и "Роскошный новый отель класса "люкс" в Северной Европе".

Кроме того, лауреатом также стал еще один курорт Сбера – Mriya Resort & SPA в Крыму. Он также победил в трех номинациях.

World Luxury Hotel Awards – международная премия в гостиничном бизнесе. Голосование проходит на сайте премии в течение четырех недель. Более 300 тысяч человек ежегодно выставляют оценки номинантам.