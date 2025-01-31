Курорт "Манжерок" стал самым крупным работодателем Республики Алтай

Помимо создания новых рабочих мест, он помогает развивать туристическую инфраструктуру региона, привлекая инвестиции

31 января 2025, 15:40, ИА Амител erid: 2W5zFJevicQ

Курорт "Манжерок" / Фото: amic.ru / Александра Черданцева

По данным Минэкономразвития Республики Алтай курорт "Манжерок" Сбера занимает первое место по созданию рабочих мест в регионе. В этом рейтинге также значится аэропорт Горно-Алтайска, где трудоустроены 336 человек, и дорожно-строительная компания "Дормостстрой" с 207 сотрудниками.

Рост занятости

Курорт "Манжерок" играет ключевую роль в развитии Республики Алтай. Благодаря созданию туркластера в регионе появилось несколько тысяч новых вакансий.

К началу 2025 года команда курорта насчитывает 2630 сотрудников, что почти вдвое больше, чем год назад (1144 человека). В 2024 году, с открытием новых туробъектов, количество рабочих мест увеличилось на 43%. Для сравнения: в 2021 году среднесписочная численность на "Манжероке" была 241 человек, а в 2022 году – 366.

Приоритет ­– местные кадры

Курорт активно трудоустраивает жителей региона – 65% сотрудников (1717 человек) проживают в Республике Алтай. Больше всего работников – из Горно-Алтайска, на втором месте – из Майминского района, на третьем – Шебалинского.

"Когда на курорте будут запущены все объекты, наша команда увеличится до 15 тысяч человек", ­– уточнил генеральный директор всесезонного курорта "Манжерок" Владимир Щербинин.

Комплексная подготовка

"Манжерок" также активно занимается подготовкой кадров. Курорт взаимодействует более чем с десятью образовательными учреждениями, в которых обучают специалистов для туротрасли.

"Курорт "Манжерок", начиная с 2019 года, активно сотрудничает с Горно-Алтайским политехническим колледжем им. М. З. Гнездилова, студенты которого не только проходят практику на курорте, но и трудоустраиваются после обучения", ­– сказала заместитель генерального директора по персоналу Людмила Чупикова.

По ее словам, в рамках целевой программы "Профессионалитет" курорт с младших курсов принимает учащихся на практику. Особо востребованы в гостиничной сфере повара, горничные и официанты.

Стратегический инвестор региона

Сегодня "Манжерок" – ведущий турпроект страны. Он имеет статус регионального и социального инвестора Республики Алтай, поскольку вносит вклад в развитие экономики региона, создает рабочие места и привлекает инвестиции.

ПАО "Сбербанк"

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