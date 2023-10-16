И оплатить ими и комфортное проживание, и вкусные ужины

16 октября 2023, 17:15, ИА Амител erid: LjN8Jxf3A

"Манжерок" / Фото предоставлено пресс-службой курорта

До 99% стоимости размещения во всесезонном курорте Сбера "Манжерок", расположенного в Республике Алтай, участники программы лояльности СберСпасибо теперь могут оплачивать накопленными бонусами.

С 5 октября 2023 года за бонусы СберСпасибо доступно проживание, в том числе при онлайн-бронировании номеров. Кроме того, бонусами можно рассчитаться в ресторане "Горный", который находится на территории курорта.

"Сбер стремится сделать полюбившийся миллионам россиян отдых на Алтае более доступным и комфортным. Поэтому всесезонный курорт Сбера "Манжерок" создан с учетом современных мировых тенденций в области индустрии гостеприимства. Мы рады добавить к перечню удобств возможность расчета за проживание бонусами СберСпасибо", – прокомментировал председатель Сибирского Сбербанка Дмитрий Солнцев.

ПАО Сбербанк

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