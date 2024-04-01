Курортный сбор в размере 100 рублей начали собирать в Санкт-Петербурге

Собранные деньги направят на улучшение туристических объектов

01 апреля 2024, 09:19, ИА Амител

Рубли / pxhere.com/ru/photo/1065534

Курортный сбор в размере 100 рублей начнут собирать в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РИА Новости.

"На протяжении года велась активная подготовка: подготовили необходимые нормативно-правовые документы; создали реестр операторов курортного сбора; разработали информационную подсистему "Курортный сбор Санкт-Петербурга", - написал вице-губернатор города Алексей Корабельников в своих соцсетях.

По 100 рублей в сутки с туриста будут собирать за проживание в отелях, санаториях и других местах размещения. Собранные деньги планируют направить на благоустройство двух пляжей, реставрацию Московских триумфальных ворот и на создание фонтана в Линейном парке.