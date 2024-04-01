Курортный сбор в размере 100 рублей начали собирать в Санкт-Петербурге
Собранные деньги направят на улучшение туристических объектов
01 апреля 2024, 09:19, ИА Амител
Курортный сбор в размере 100 рублей начнут собирать в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РИА Новости.
"На протяжении года велась активная подготовка: подготовили необходимые нормативно-правовые документы; создали реестр операторов курортного сбора; разработали информационную подсистему "Курортный сбор Санкт-Петербурга", - написал вице-губернатор города Алексей Корабельников в своих соцсетях.
По 100 рублей в сутки с туриста будут собирать за проживание в отелях, санаториях и других местах размещения. Собранные деньги планируют направить на благоустройство двух пляжей, реставрацию Московских триумфальных ворот и на создание фонтана в Линейном парке.
11:12:39 01-04-2024
Так уже не первый год??? К чему устаревшая инфа????